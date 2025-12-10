Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952
10.12.2025 10:02:17
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Newron PharmaceuticalsAz-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das Newron PharmaceuticalsAz-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1.35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74.074 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 20.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’496.30 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 1’396.30 Prozent.
Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 386.60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
