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BB Biotech Aktie 3838999 / CH0038389992

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Dividenden-Auszahlung 20.03.2026 10:02:20

SPI-Titel BB Biotech-Aktie: Über diese Dividende können sich BB Biotech-Anleger freuen

SPI-Titel BB Biotech-Aktie: Über diese Dividende können sich BB Biotech-Anleger freuen

BB Biotech-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die BB Biotech-Dividendenausschüttung aus.

BB Biotech
45.41 CHF 0.84%
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Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert BB Biotech am 19.03.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2.25 CHF vereinbart. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 25.00 Prozent gestiegen. 98.49 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. So dezimierte sich die BB Biotech- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 10.21 Prozent.

BB Biotech- Ausschüttungsrendite im Blick

Der BB Biotech-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 44.75 CHF in den Feierabend. Das BB Biotech-Wertpapier wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der BB Biotech-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. BB Biotech verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5.01 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 5.08 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der BB Biotech-Aktienkurs via SIX SX 29.15 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 43.61 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie BB Biotech

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2.65 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 5.91 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel BB Biotech

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens BB Biotech beläuft sich aktuell auf 2.466 Mrd. CHF. BB Biotech weist aktuell ein KGV von 4.26 auf. 2025 setzte BB Biotech 76.810 Mio. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von 10.54 CHF.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: BB Biotech

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