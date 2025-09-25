Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BVZ Aktie 820735 / CH0008207356

Profitabler BVZ-Einstieg? 25.09.2025 10:02:04

SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BVZ-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BVZ-Aktie Anlegern gebracht.

BVZ
926.45 CHF 2.16%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BVZ-Aktie bei 920.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.870 BVZ-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2025 11’304.35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’040.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.04 Prozent gesteigert.

Am Markt war BVZ jüngst 207.12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch