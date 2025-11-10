SPI aktuell: SPI mit Gewinnen

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.84 Prozent auf 17’117.32 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.158 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.734 Prozent fester bei 17’099.10 Punkten in den Handel, nach 16’974.56 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 17’066.54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17’134.43 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der SPI auf 17’212.17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der SPI einen Stand von 16’566.12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, einen Stand von 15’731.13 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10.30 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17’480.75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’361.69 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit SKAN (+ 5.33 Prozent auf 50.40 CHF), PolyPeptide (+ 4.71 Prozent auf 24.45 CHF), EFG International (+ 4.58 Prozent auf 16.88 CHF), Swissquote (+ 3.89 Prozent auf 481.20 CHF) und Montana Aerospace (+ 3.78 Prozent auf 30.20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Leclanche (Leclanché SA) (-24.58 Prozent auf 0.14 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7.38 Prozent auf 1.48 CHF), LEM (-6.66 Prozent auf 399.50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4.46 Prozent auf 7.50 CHF) und Villars SA (-2.52 Prozent auf 580.00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 845’076 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238.477 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

2025 hat die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.61 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.

