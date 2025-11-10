OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance im Fokus
|
10.11.2025 12:26:28
SPI aktuell: SPI mit Gewinnen
Der SPI performt am Montag positiv.
Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.84 Prozent auf 17’117.32 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.158 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.734 Prozent fester bei 17’099.10 Punkten in den Handel, nach 16’974.56 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 17’066.54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17’134.43 Punkten lag.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der SPI auf 17’212.17 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der SPI einen Stand von 16’566.12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, einen Stand von 15’731.13 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10.30 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17’480.75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’361.69 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit SKAN (+ 5.33 Prozent auf 50.40 CHF), PolyPeptide (+ 4.71 Prozent auf 24.45 CHF), EFG International (+ 4.58 Prozent auf 16.88 CHF), Swissquote (+ 3.89 Prozent auf 481.20 CHF) und Montana Aerospace (+ 3.78 Prozent auf 30.20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Leclanche (Leclanché SA) (-24.58 Prozent auf 0.14 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7.38 Prozent auf 1.48 CHF), LEM (-6.66 Prozent auf 399.50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4.46 Prozent auf 7.50 CHF) und Villars SA (-2.52 Prozent auf 580.00 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 845’076 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238.477 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf
2025 hat die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.61 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Swissquote AG (N)
|
12:26
|SPI aktuell: SPI mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Swissquote Aktie News: Swissquote zeigt sich am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Swissquote Aktie News: Swissquote am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Swissquote Aktie News: Swissquote am Freitagmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
04.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Swissquote-Aktie höher: Produkt- und Marketingchef wird neuer Yuh-CEO (AWP)
Analysen zu Swissquote AG (N)
Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.Schnell noch Plätze sichern!
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/