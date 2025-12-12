Swedish Orphan Biovitrum AB Aktie 2676862 / SE0000872095
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.12.2025 14:30:32
Sobi Announces CHMP's Positive Opinion For Aspaveli
(RTTNews) - Sobi (SOBI.ST) announced that the Committee for Medicinal Products for Human Use of the European Medicines Agency has adopted a positive opinion recommending the marketing authorisation of Aspaveli or pegcetacoplan for the treatment of adult and adolescent patients with C3 glomerulopathy or primary immune-complex membranoproliferative glomerulonephritis. The CHMP recommendation is based on positive results from the Phase 3 VALIANT study.
The company said the approval decision by European Commission is expected in the first quarter of 2026. Sobi and its partner Apellis Pharmaceuticals, Inc. have global co-development rights for systemic pegcetacoplan.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Nachrichten zu Swedish Orphan Biovitrum AB
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.25
|Ausblick: Swedish Orphan Biovitrum AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.07.25
|Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)