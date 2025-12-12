Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.12.2025 18:45:36

SNB nominiert Swissmem-Präsident Martin Hirzel für den Bankrat

Schweizerische Nationalbank
3500.00 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Bern (awp) - Im Bankrat der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kündigt sich ein Wechsel an. Der Bankrat habe an seiner Sitzung vom Freitag Swissmem-Präsident Martin Hirzel für die Wahl ins Gremium vorgeschlagen, teilte die SNB am selben Abend mit. Hirzel soll die Nachfolge von Romeo Lacher antreten.

Die Wahl Hirzels soll anlässlich der SNB-Generalversammlung vom 24. April 2026 erfolgen, wie es weiter hiess. Er soll danach ab Anfang Mai das Amt für den Rest der Amtsperiode 2024 bis 2028 übernehmen.

Romeo Lacher wird hingegen aus dem Bankrat der SNB zurücktreten. Der langjährige Präsident der Julius Bär-Gruppe war 2021 in den SNB-Bankrat gewählt worden und amtete seither als dessen Vizepräsident. Zudem habe Lacher seit Beginn seiner Amtszeit als Vorsitzender des Entschädigungsausschusses sowie als Mitglied des Ernennungsausschusses gewirkt, hiess es.

mk/cf

