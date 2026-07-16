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16.07.2026 07:25:06
Siegfried-Aktie: Eduardo Montanha wird COO
Siegfried hat Eduardo Montanha zum Chief Operating Officer und Mitglied der Konzernleitung ernannt.
Montanha war laut den Angaben zuletzt bei Fresenius Kabi als Leiter der globalen technischen Produktion und Qualität tätig und verantwortete rund 30 Standorte weltweit. Davor war er unter anderem für Takeda und Sandoz tätig.
Die Ernennung folgt auf die bereits angekündigte Entscheidung von Siegfried, die bisher getrennten Positionen der Chief Operating Officers für Wirkstoffe und Arzneimittel in eine Funktion zusammenzuführen.
rw/to
Zofingen (awp)
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