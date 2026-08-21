Siegfried-Aktie zieht kräftig an: Pharmazulieferer bestätigt nach erstem Semester die Prognosen

Die Zofinger werden dank Übernahmen vor allem in der zweiten Jahreshälfte zulegen.

Die Verkäufe nahmen von Januar bis Juni um 2,2 Prozent auf 633,0 Millionen Franken zu. In Lokalwährungen wäre man um 4,8 Prozent gewachsen, teilte Siegfried am Freitag mit. Gestützt habe eine starke Nachfrage nach Dienstleistungen für die Entwicklung und Produktion von Wirkstoffen und Arzneimitteln in verschiedenen Märkten.

Die Saisonalität zwischen dem ersten und zweiten Halbjahr werde stärker ausgeprägt als üblich ausfallen, erklärte Siegfried. Denn die Übernahme von drei Produktionsstandorten in den USA und Australien wurde gerade erst am 1. Mai abgeschlossen.

Ihr wesentlicher Beitrag kommt also erst im zweiten Halbjahr. Die Integration der drei Standorte verlaufe planmässig, und Siegfried stelle ein starkes Kundeninteresse fest. Die drei Standorte dürften 2026 rund 100 Millionen Dollar zum Nettoumsatz beitragen.

Für "Drug Substances" (Wirksubstanzen und Zwischenprodukte) meldet Siegfried in Lokalwährungen einen 4,8 Prozent höheren Umsatz von 431,1 Millionen Franken. "Drug Products", hier ist die Herstellung von Tabletten und die sterile Abfüllung von Arzneimitteln angesiedelt, wuchs in Lokalwährungen um 1,5 Prozent auf 201,9 Millionen.

Bei der Profitabilität konnte Siegfried ebenfalls zulegen. Der Betriebsgewinn Core-EBITDA stieg um 6,0 Prozent auf 142,0 Millionen Franken und liegt damit über den Konsens-Prognosen.

Die entsprechende Marge wurde um 0,8 Prozentpunkte auf 22,4 Prozent verbessert. Geholfen hätten operative Verbesserungen und ein vorteilhafter Geschäftsmix.

Der Core-Reingewinn schliesslich stieg um 3,8 Prozent auf 68,2 Millionen. Die von Siegfried hervorgehobenen Kern-Ergebnisse schliessen aussergewöhnliche Aufwendungen und Erträge aus.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 stellt Siegfried unverändert ein Umsatzwachstum in lokalen Währungen im hohen einstelligen Bereich in Aussicht sowie eine Kern-EBITDA-Marge von über 23 Prozent. Auch der mittelfristige Ausblick bleibt unverändert mit einem profitablen Wachstum über dem Marktdurchschnitt.

Siegfried-Aktie reagiert mit Kurssprung

Beim Pharmaauftragsfertiger Siegfried sorgen die am Morgen publizierten Halbjahreszahlen für Kauflaune. Diese sind insgesamt leicht über den Erwartungen ausgefallen, weshalb auch der Ausblick bestätigt wurde. Der Höhepunkt ist für Analysten die Entwicklung der zugekauften Produktionskapazitäten.

Siegfried steigen im SIX-Handel zeitweise um 5,57 Prozent auf 82,50 Franken, im Tageshoch wurden gar 85,40 Franken bezahlt. Damit steht im bisherigen Jahresverlauf ein Kursgewinn von rund 10 Prozent zu Buche. Der Gesamtmarkt (SPI) büsst zeitgleich am Freitag 0,16 Prozent ein.

Die bestätigte Prognose impliziert eine deutliche Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr 2026. Octavian-Analystin Laura Pfeifer-Rossi veranschlagt dieses auf 9 bis 13 Prozent. Sie erachte das Szenario nun als "zunehmend abgesichert", zumal der Grossteil des für das Gesamtjahr erwarteten Beitrags aus Akquisitionen im zweiten Halbjahr verbucht werde.

Dazu kommt, dass die Integration der übernommenen Standorte planmässig vorankomme, streicht Vontobel-Expertin Sibylle Bischofberger heraus. Siegfried hatte in seinem Communiqué mitgeteilt, die Integration der Standorte sei bereits weit fortgeschritten und das Kundeninteresse an den neuen Kapazitäten sei gross.

ra/to

Zofingen (awp)