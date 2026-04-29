|Genomische Arzneimittel
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29.04.2026 11:18:36
Siegfried-Aktie im Plus: Swissmedic-Lizenz für virale Vektorproduktion erhalten
Siegfried hat für seine Tochtergesellschaft Dinamiqs eine Herstellungs- und Prüflizenz von Swissmedic für die Produktion viraler Vektoren erhalten.
Die neue Lizenz stärkt die Position des Pharma-Dienstleisters im Bereich Zell- und Gentherapien, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.Die Siegfried-Aktie notiert an der SIX zeitweise 2,21 Prozent im Plus bei 78,45 Franken.
awp-robot/to
Zofingen (awp)
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Siegfried am 29.04.2026
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