Siegfried-Aktie im Plus: Swissmedic-Lizenz für virale Vektorproduktion erhalten

Damit darf die Siegfried -Tochter Dinamiqs künftig genomische Arzneimittel unter GMP-Bedingungen herstellen und freigeben.

Die neue Lizenz stärkt die Position des Pharma-Dienstleisters im Bereich Zell- und Gentherapien, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Siegfried-Aktie notiert an der SIX zeitweise 2,21 Prozent im Plus bei 78,45 Franken.

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Zofingen (awp)