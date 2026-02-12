Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite im Blick 12.02.2026 20:03:49

Schwacher Handel: NASDAQ Composite gibt am Donnerstagnachmittag nach

Der NASDAQ Composite fällt am Donnerstag.

Cognex
43.50 CHF 28.58%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.47 Prozent auf 22’727.07 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.331 Prozent auf 23’142.87 Punkte an der Kurstafel, nach 23’066.47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 23’161.60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22’631.65 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0.981 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der NASDAQ Composite 23’733.90 Punkte auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 12.11.2025, mit 23’406.46 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 19’649.95 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.19 Prozent abwärts. Bei 23’988.26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22’461.14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cognex (+ 35.49 Prozent auf 58.30 USD), Zebra Technologies (+ 11.51 Prozent auf 281.55 USD), Akamai (+ 9.20 Prozent auf 103.52 USD), Pegasystems (+ 3.77 Prozent auf 39.36 USD) und SMC (+ 3.05 Prozent auf 459.39 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Landstar System (-17.39 Prozent auf 134.44 USD), Expeditors International of Washington (-13.71 Prozent auf 139.69 USD), Dorel Industries (-9.09 Prozent auf 1.20 USD), Nissan Motor (-8.96 Prozent auf 2.41 USD) und Neurocrine Biosciences (-8.92 Prozent auf 125.18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24’990’962 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.859 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.78 zu Buche schlagen. Mit 10.36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

