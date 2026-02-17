NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cognex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’724 0.5%  SPI 18’917 0.5%  Dow 49’300 -0.4%  DAX 24’852 0.2%  Euro 0.9130 0.1%  EStoxx50 5’983 0.1%  Gold 4’864 -2.6%  Bitcoin 51’572 -2.8%  Dollar 0.7725 0.4%  Öl 67.5 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren verloren
S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr eingefahren
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
eToro entdecken

Cognex Aktie 919421 / US1924221039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Cognex-Investment 17.02.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cognex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Cognex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Cognex
44.43 CHF -1.33%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Cognex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cognex-Papiers betrug an diesem Tag 18.18 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Cognex-Aktie investiert hat, hat nun 550.206 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 32’346.63 USD, da sich der Wert eines Cognex-Papiers am 13.02.2026 auf 58.79 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 223.47 Prozent vermehrt.

Am Markt war Cognex jüngst 9.72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Cognex Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Cognex Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig

Das Webinar mit Uwe Kälberer zeigt, wie Volumen und Orderflow offenlegen, wo Kapital agiert - und warum Märkte laufen, stoppen oder täuschen.

Schnell Plätze sichern!