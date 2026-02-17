NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cognex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Cognex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cognex-Papiers betrug an diesem Tag 18.18 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Cognex-Aktie investiert hat, hat nun 550.206 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 32’346.63 USD, da sich der Wert eines Cognex-Papiers am 13.02.2026 auf 58.79 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 223.47 Prozent vermehrt.

Am Markt war Cognex jüngst 9.72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch