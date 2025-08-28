Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt

Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.44 Prozent leichter bei 9’215.06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.724 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 9’255.50 Punkte an der Kurstafel, nach 9’255.50 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9’214.96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 9’269.95 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1.14 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.07.2025, bei 9’081.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8’726.01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8’343.85 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11.56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 9’357.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 3.12 Prozent auf 1.00 GBP), Diageo (+ 1.70 Prozent auf 20.89 GBP), Bunzl (+ 1.29 Prozent auf 25.22 GBP), WPP 2012 (+ 1.23 Prozent auf 3.96 GBP) und easyJet (+ 1.20 Prozent auf 4.96 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Aviva (-3.13 Prozent auf 6.56 GBP), Rightmove (-2.54 Prozent auf 7.43 GBP), Auto Trader Group (-2.32 Prozent auf 7.99 GBP), Land Securities Group (-2.27 Prozent auf 5.59 GBP) und StJamess Place (-2.08 Prozent auf 12.72 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’698’075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213.434 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.83 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Taylor Wimpey-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

