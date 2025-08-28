Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’193 -0.1%  SPI 16’919 -0.2%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’023 -0.1%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 5’396 0.1%  Gold 3’397 0.0%  Bitcoin 90’428 1.4%  Dollar 0.8001 -0.3%  Öl 67.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Palantir-Aktie im Blick: NVIDIA-Zahlen bestätigen starke KI-Nachfrage
Kursrutsch gestoppt? DroneShield-Aktie erholt sich nach Quartalszahlen
NVIDIA-Aktie dennoch in Rot: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
Darum neigt der Franken zu leichter Stärke - sonst kaum Bewegung
SoftwareONE-Aktie tiefrot: SoftwareONE plant nach Umsatzverlust wieder Wachstum
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

FTSE 100-Performance 28.08.2025 12:26:34

Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt

Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt

Der FTSE 100 fällt aktuell.

Lloyds Banking Group
0.90 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.44 Prozent leichter bei 9’215.06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.724 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 9’255.50 Punkte an der Kurstafel, nach 9’255.50 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9’214.96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 9’269.95 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1.14 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.07.2025, bei 9’081.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8’726.01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8’343.85 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11.56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 9’357.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 3.12 Prozent auf 1.00 GBP), Diageo (+ 1.70 Prozent auf 20.89 GBP), Bunzl (+ 1.29 Prozent auf 25.22 GBP), WPP 2012 (+ 1.23 Prozent auf 3.96 GBP) und easyJet (+ 1.20 Prozent auf 4.96 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Aviva (-3.13 Prozent auf 6.56 GBP), Rightmove (-2.54 Prozent auf 7.43 GBP), Auto Trader Group (-2.32 Prozent auf 7.99 GBP), Land Securities Group (-2.27 Prozent auf 5.59 GBP) und StJamess Place (-2.08 Prozent auf 12.72 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14’698’075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213.434 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.83 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Taylor Wimpey-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?