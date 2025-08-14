Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ-Handel im Blick 14.08.2025 18:01:12

Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Amazon
185.44 CHF 3.37%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.07 Prozent schwächer bei 21’697.83 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.294 Prozent schwächer bei 21’649.21 Punkten, nach 21’713.14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’766.29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21’627.13 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1.11 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20’640.33 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2025, bei 19’146.81 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 14.08.2024, mit 17’192.60 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12.54 Prozent nach oben. Bei 21’803.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’784.03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Consumer Portfolio Services (+ 5.94 Prozent auf 8.74 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (+ 4.51 Prozent auf 30.85 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 2.79 Prozent auf 17.69 USD), Netflix (+ 2.62 Prozent auf 1’235.97 USD) und Amazon (+ 1.96 Prozent auf 228.96 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Nice Systems (-9.76 Prozent auf 133.54 USD), 3D Systems (-9.44 Prozent auf 2.11 USD), TTM Technologies (-5.94 Prozent auf 42.29 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.71 Prozent auf 367.64 USD) und Cogent Communications (-5.68 Prozent auf 32.85 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’042’420 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.823 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.58 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

