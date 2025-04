Schwache Performance in New York: NASDAQ 100-Börsianer bekommen mittags kalte Füsse

Am Montag verliert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 3.15 Prozent auf 17’682.90 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.29 Prozent auf 18’023.01 Punkte an der Kurstafel, nach 18’258.09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18’043.08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’676.63 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19’753.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21’566.51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 17’037.65 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15.70 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 22’222.61 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Netflix (+ 2.82 Prozent auf 1’000.50 USD), Strategy (+ 1.52 Prozent auf 322.03 USD), The Kraft Heinz Company (+ 0.66 Prozent auf 29.66 USD), Mondelez (+ 0.33 Prozent auf 67.54 USD) und AstraZeneca (-0.36 Prozent auf 67.35 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Constellation Energy (-7.92 Prozent auf 190.32 USD), Tesla (-6.78 Prozent auf 225.00 USD), Marvell Technology (-5.98 Prozent auf 48.61 USD), Atlassian (-5.60 Prozent auf 191.39 USD) und NVIDIA (-5.39 Prozent auf 96.02 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21’227’996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.569 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 5.44 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

