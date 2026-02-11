Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’538 0.2%  SPI 18’663 -0.2%  Dow 49’972 -0.4%  DAX 24’871 -0.5%  Euro 0.9159 0.3%  EStoxx50 6’032 -0.3%  Gold 5’060 0.7%  Bitcoin 51’303 -3.0%  Dollar 0.7722 0.6%  Öl 69.8 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Rockwell Automation Aktionären eine Freude
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Heineken-Aktie gefragt: Tausende Stellen sollen gestrichen werden
HOCHTIEF-Aktie fester: Grossauftrag für Forschungszentrum in Kiel
Suche...
eToro entdecken

Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dividende im Fokus 11.02.2026 16:36:16

S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Rockwell Automation Aktionären eine Freude

S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Rockwell Automation Aktionären eine Freude

So viel Dividende zahlt Rockwell Automation.

Rockwell Automation
323.65 CHF 2.71%
Kaufen Verkaufen

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Rockwell Automation am 10.02.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 5.24 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Rockwell Automation-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.80 Prozent erhöht. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Rockwell Automation beträgt 591.00 Mio. USD. Damit wurde die Rockwell Automation-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3.50 Prozent vergrössert.

Rockwell Automation-Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte die Rockwell Automation-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 412.60 USD. Der Rockwell Automation-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1.50 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 1.86 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Rockwell Automation via New York 67.14 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 70.60 Prozent stärker zugelegt als der Rockwell Automation-Kurs.

Dividendenvorhersage von Rockwell Automation

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 5.40 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1.31 Prozent nachlassen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Rockwell Automation

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Rockwell Automation beträgt aktuell 45.909 Mrd. USD. Rockwell Automation besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45.60. 2025 setzte Rockwell Automation 8.343 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 7.67 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rockwell Automation Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rockwell Automation Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

14:09 Schwerpunkt auf dem Engagement der Anleger in den USA und Gold
09:39 Marktüberblick: Chemiewerte im Aufwind
09:21 SMI tritt auf der Stelle
08:05 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke ausgebremst
10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’077.89 19.88 SA5BBU
Short 14’356.59 13.94 SO2BTU
Short 14’931.93 8.72 BW3SLU
SMI-Kurs: 13’538.46 11.02.2026 16:40:36
Long 12’957.58 19.31 S7TBWU
Long 12’670.98 13.72 SWHB5U
Long 12’131.44 8.89 SZ8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
Deutsche Telekom-Aktie verliert: Zahlen von T-Mobile US belasten
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
Nach US-Arbeitsmarktbericht: SMI stabil -- DAX in Rot -- Wall Street leichter-- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im Feiertag
RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minusbereich
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:48 Devisen: Euro gibt nach starkem US-Arbeitsmarktbericht nach
16:38 Kinos in Deutschland verkaufen wieder mehr Tickets
16:36 WDH/ROUNDUP/Aktien New York: Jobdaten keine nachhaltige Stütze
16:34 ROUNDUP: Bundesbankchef offen für gemeinsame europäische Schulden
16:33 Verteidigung will Freispruch für Rechtspopulistin Le Pen
16:31 Reeder fordern längeren EU-Schutz für Schiffe im Nahen Osten
16:27 US-Minister Hegseth sagt Teilnahme an Nato-Treffen ab
16:22 Ineos-Chef warnt vor dem Ende von Europas Chemieindustrie
16:21 ROUNDUP/Aktien New York: Vermeintlich solide Jopdaten keine nachhaltige Stütze
16:17 Bundesbankchef offen für gemeinsame europäische Schulden