S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Rockwell Automation Aktionären eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Rockwell Automation am 10.02.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 5.24 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Rockwell Automation-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.80 Prozent erhöht. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Rockwell Automation beträgt 591.00 Mio. USD. Damit wurde die Rockwell Automation-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3.50 Prozent vergrössert.

Rockwell Automation-Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte die Rockwell Automation-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 412.60 USD. Der Rockwell Automation-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1.50 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 1.86 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Rockwell Automation via New York 67.14 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 70.60 Prozent stärker zugelegt als der Rockwell Automation-Kurs.

Dividendenvorhersage von Rockwell Automation

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 5.40 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1.31 Prozent nachlassen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Rockwell Automation

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Rockwell Automation beträgt aktuell 45.909 Mrd. USD. Rockwell Automation besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45.60. 2025 setzte Rockwell Automation 8.343 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 7.67 USD.

Redaktion finanzen.ch