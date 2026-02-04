S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: Über diese Dividende können sich Emerson Electric-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Emerson Electric am 03.02.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2.11 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Emerson Electric-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0.476 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Emerson Electric umfasst 1.19 Mrd. USD. Damit wurde die Emerson Electric-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0.749 Prozent vermindert.

Emerson Electric- Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Emerson Electric-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 152.10 USD. Für das Jahr 2025 weist das Emerson Electric-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1.61 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 1.92 Prozent.

Emerson Electric-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Emerson Electric via New York 19.12 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 20.38 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Emerson Electric-Dividendenvorhersage

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2.21 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.45 Prozent abnehmen.

Grunddaten von Emerson Electric

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Emerson Electric beträgt aktuell 83.296 Mrd. USD. Das Emerson Electric-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 32.42. Der Umsatz von Emerson Electric belief sich in 2025 auf 18.011 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 4.04 USD.

Redaktion finanzen.ch