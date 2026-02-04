Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Ausschüttung im Fokus
|
04.02.2026 16:36:17
S&P 500-Wert Emerson Electric-Aktie: Über diese Dividende können sich Emerson Electric-Anleger freuen
Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende auszuschütten.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Emerson Electric am 03.02.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2.11 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Emerson Electric-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0.476 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Emerson Electric umfasst 1.19 Mrd. USD. Damit wurde die Emerson Electric-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0.749 Prozent vermindert.
Emerson Electric- Dividendenrendite im Blick
Schlussendlich notierte das Emerson Electric-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 152.10 USD. Für das Jahr 2025 weist das Emerson Electric-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1.61 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 1.92 Prozent.
Emerson Electric-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Emerson Electric via New York 19.12 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 20.38 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Emerson Electric-Dividendenvorhersage
Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2.21 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.45 Prozent abnehmen.
Grunddaten von Emerson Electric
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Emerson Electric beträgt aktuell 83.296 Mrd. USD. Das Emerson Electric-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 32.42. Der Umsatz von Emerson Electric belief sich in 2025 auf 18.011 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 4.04 USD.
Redaktion finanzen.ch