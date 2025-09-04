Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
|Lohnende Charles Schwab-Anlage?
04.09.2025 16:02:20
S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Charles Schwab-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Charles Schwab-Investment gewesen.
Am 04.09.2022 wurde das Charles Schwab-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Charles Schwab-Papier bei 70.34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.422 Charles Schwab-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 136.79 USD, da sich der Wert eines Charles Schwab-Papiers am 03.09.2025 auf 96.22 USD belief. Mit einer Performance von +36.79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Charles Schwab erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 174.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Charles Schwab
Analysen zu Charles Schwab
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Börse aktuell - Live TickerSMI sehr stark -- DAX höher -- US-Börsen ohne grosse Ausschläge -- China-Börsen letztlich abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag stärker. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag wenig bewegt. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
