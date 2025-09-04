S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Charles Schwab-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 04.09.2022 wurde das Charles Schwab-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Charles Schwab-Papier bei 70.34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.422 Charles Schwab-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 136.79 USD, da sich der Wert eines Charles Schwab-Papiers am 03.09.2025 auf 96.22 USD belief. Mit einer Performance von +36.79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Charles Schwab erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 174.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch