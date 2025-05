S&P 500-Titel International Paper-Aktie: Diese Dividende entfällt auf International Paper-Anteilseigner

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier International Paper am 12.05.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 1.85 USD. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie zeigt, keine Veränderung der Dividende. 643.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die International Paper-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0.156 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte der International Paper-Titel am Tag der Hauptversammlung via New York bei 47.91 USD. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des International Paper-Anteilsscheins 3.44 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 5.12 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von International Paper via New York 0.251 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 29.34 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel International Paper

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 1.81 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3.78 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten von International Paper

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens International Paper steht aktuell bei 25.321 Mrd. USD. International Paper verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34.22. Im Jahr 2024 erwirtschaftete International Paper einen Umsatz von 18.619 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1.60 USD.

