DAX 40-Titel BMW-Aktie: BMW streicht Dividende zusammen

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert BMW am 14.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 4.30 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die BMW-Dividende im Vorjahresvergleich um 28.33 Prozent zurückgeschraubt. Die gesamte Dividendenausschüttung von BMW beläuft sich auf 3.78 Mrd. EUR. So fiel die BMW- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 30.37 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die BMW-Aktie via XETRA bei einem Wert von 82.30 EUR aus dem Geschäft. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das BMW-Papier. Dies kann sich optisch negativ auf das BMW-Papier auswirken. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die BMW-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 verzeichnet das BMW-Papier eine Dividendenrendite von 5.44 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 5.95 Prozent.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der BMW-Kurs via XETRA 20.02 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -14.73 Prozent dennoch stärker zugenommen als der BMW-Kurs.

Dividendenausschüttungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Volkswagen (VW) vz, Mercedes-Benz Group (ex Daimler), Porsche Automobil vz) fällt BMW 2024 hinter den Branchenrivalen zurück. Dabei enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich nicht nur mit der Dividende, sondern auch mit der Dividendenrendite. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Volkswagen (VW) vz mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 6.36 EUR und einer Dividendenrendite von 4.30 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel BMW

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 4.87 EUR aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5.05 Prozent zurückgehen.

Basisdaten der BMW-Aktie

BMW ist ein DAX 40-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 47.951 Mrd. EUR. Das BMW-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 6.80. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von BMW auf 142.380 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 11.62 EUR aus.

