Agilent Technologies Aktie 901692 / US00846U1016

Profitabler Agilent Technologies-Einstieg? 16.09.2025 16:02:28

S&P 500-Titel Agilent Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Agilent Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Agilent Technologies gewesen.

Agilent Technologies
119.74 CHF 5.79%
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Agilent Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 99.92 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Agilent Technologies-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100.080 Agilent Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’573.06 USD, da sich der Wert eines Agilent Technologies-Anteils am 15.09.2025 auf 125.63 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25.73 Prozent.

Jüngst verzeichnete Agilent Technologies eine Marktkapitalisierung von 35.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Agilent Technologies Inc.

