S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.29 Prozent schwächer bei 6’449.80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 50.305 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.272 Prozent fester bei 6’486.11 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’468.54 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’481.34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’441.85 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.941 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’243.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, lag der S&P 500 bei 5’916.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’543.22 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9.90 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’481.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell UnitedHealth (+ 11.98 Prozent auf 304.01 USD), Enphase Energy (+ 8.13 Prozent auf 34.84 USD), Sealed Air (+ 5.83 Prozent auf 31.58 USD), Centene (+ 5.79 Prozent auf 28.49 USD) und Tapestry (+ 5.28 Prozent auf 100.74 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Applied Materials (-14.07 Prozent auf 161.76 USD), KLA-Tencor (-8.42 Prozent auf 874.94 USD), Lam Research (-7.33 Prozent auf 99.51 USD), Cisco (-4.47 Prozent auf 66.20 USD) und Micron Technology (-3.53 Prozent auf 120.87 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 64’167’557 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.802 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

