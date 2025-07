Optimismus in New York: S&P 500-Börsianer greifen mittags zu

Am Dienstag springt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0.01 Prozent auf 6’269.07 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 48.473 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.455 Prozent höher bei 6’297.06 Punkten, nach 6’268.56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6’259.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’302.04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, mit 5’976.97 Punkten bewertet. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 15.04.2025, einen Wert von 5’396.63 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2024, einen Stand von 5’631.22 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 6.82 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’302.04 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 7.00 Prozent auf 53.21 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.62 Prozent auf 155.92 USD), NVIDIA (+ 4.39 Prozent auf 171.27 USD), Citigroup (+ 3.61 Prozent auf 90.66 USD) und AES (+ 2.66 Prozent auf 12.92 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Newmont (-8.25 Prozent auf 55.80 USD), Wells Fargo (-5.38 Prozent auf 78.94 USD), Freeport-McMoRan (-4.27 Prozent auf 43.68 USD), APA (-3.34 Prozent auf 18.82 USD) und State Street (-3.29 Prozent auf 106.41 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 28’129’302 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.428 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

