Roche-Aktie unter Druck: Roche stellt erste Daten zu Fettsenker CT-996 vor

Auf dem diesjährigen Fachkongress der European Association for the Study of Diabetes (EASD) stellte der Pharmakonzern am Mittwoch Daten zu dem Schlankmacher vor.

Dabei handelt es sich allerdings noch um Daten aus dem frühen klinischen Phase-I-Stadium. Die Daten hätten eine robuste Wirksamkeit bei gleichzeitig angemessener Sicherheit und Verträglichkeit gezeigt, wie aus der Präsentation der Studien-Ergebnisse hervorgeht.

Diese Daten sprächen dafür, das laufende Phase-I-Programm weiter fortzusetzen und im kommenden Jahr dann eine Phase-II-Studie zu starten.

Eingesetzt wurde dieses täglich oral verabreichte Mittel bei Patienten, die an Fettleibigkeit litten, aber nicht zusätzlich an Typ-2-Diabetes erkrankt waren. Nach vier Wochen habe die Behandlung zu einem Gewichtsverlust von bis zu 7,3 Prozent geführt. Placebobereinigt lag der Verlust bei 6,1 Prozent.

Dabei wurde das Mittel in drei verschiedenen Gruppen getestet, in denen die Dosierung unterschiedlich schnell erhöht wurde. In einer Gruppe sei die etwas langsamer erhöht worden als den beiden anderen. Gleichzeitig habe sie aber zu einer stärkeren Gewichtsabnahme geführt als die anderen beiden, wie aus der Präsentation hervorgeht.

CT-996 gehört zu der neuen Klasse der GLP-1-Medikamente, die nun schon seit einiger Zeit für Aufsehen sorgen. Roche hat sich mit der Übernahme von Carmot im vergangenen Jahr Kandidaten dieser Medikamenten-Klasse ins Portfolio geholt. Wie die Präsentation auch zeigt, wurde CT-996 generell gut vertragen, ging aber mit den für diese Mittel üblichen Nebenwirkungen wie Übelkeit und Durchfall einher.

Erst Anfang dieser Woche hatte Roche Daten zum Schlankheitsmittel CT-388 vorgestellt, die bisherige Ergebnisse bestätigten. Das Mittel hat demnach über 24 Wochen zu einer Gewichtsreduktion von rund 19 Prozent geführt.

Roche-Aktie verliert nach Daten über Nebenwirkungen von Abnehmpille

Die Roche-Aktie hat nach Bekanntwerden neuer Daten zu einer Abnehmpille, die sich noch in der frühen Entwicklung befindet, deutlich an Boden verloren. Via SIX geht es zeitweise um 3,31 Prozent abwärts auf 259,90 Franken. Aus Sicht von Analysten stellen die jüngsten Daten das Potenzial des Schweizer Pharmaunternehmens in Frage, rasch in den boomenden Adipositas-Markt einsteigen zu können.

Die Roche-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf 5 Prozent zugelegt. Im Juli legte sie sehr deutlich zu, als das Unternehmen mitteilte, eine neue, einmal täglich einzunehmende Pille habe Patienten geholfen, binnen vier Wochen 7,3 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Den Wirkstoff hat Roche beim 3 Milliarden Dollar schweren Kauf von Carmot Therapeutics mit eingekauft.

Am späten Mittwoch veröffentlichte Roche dann auf der Tagung der European Association for the Study of Diabetes in Madrid Daten zur Verträglichkeit des Medikamentenkandidaten CT-996 aus der Phase-1-Studie zur Gewichtsabnahme. Das Mittel wird nicht nur zur Behandlung von Adipositas sondern auf für Typ-2-Diabetes entwickelt. Laut den Daten wurde das Medikament im Allgemeinen gut vertragen, aber einige Patienten zeigten Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt.

Analysten meinen deshalb, dass die jüngsten Daten Fragen zur Wirksamkeit des Medikaments aufwerfen könnten und dass das Sicherheitsprofil schlechter sei als das von Wettbewerbern. "Die Begeisterung der Anleger für Roches Adipositas-Franchise könnte unserer Ansicht nach nun eine Pause einlegen", schrieben die Analysten von Jefferies in einer Mitteilung, "da beide erworbenen Produkte [der orale und der injizierbare Kandidat] mehr gastrointestinale Nebenwirkungen aufwiesen als erwartet."

Der im Vergleich mit anderen Arzneien erreichbare Gewichtsverlust, den der Medikamentenkandidat von Roche erziele, scheine auf eine schnelle Steigerung der Dosierung zurückzuführen, fügte Jefferies hinzu. Damit sei sein wahres Wettbewerbsprofil noch nicht erkennbar. Die UBS-Analysten erwarten unterdessen, dass der Vorsprung des Medikaments bei der Wirksamkeit in Frage gestellt wird.

Die Analysten von Vontobel gehen davon aus, dass das Unternehmen in einer Phase-2-Studie am Dosierungsschema des Medikaments arbeiten muss, möglicherweise auch für seinen injizierbaren Kandidaten zur Gewichtsreduktion. Das könnte die Markteinführung des Medikaments verzögern.

Roche erklärte, die Daten der ersten klinischen Studie stützten die weitere Untersuchung des Wirkstoffes in länger angelegten Studien mit grösseren Patientenzahlungen und langsamerer Dosierung. 2025 will Roche mit der Phase-2-Studie beginnen.

