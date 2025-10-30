Roche-Aktie tiefer: Übernahme von 89bio abgeschlossen - Biotech wird Tochtergesellschaft

Roche hat alle im Rahmen des Übernahmeangebots angedienten und nicht zurückgezogenen Aktien von 89bio übernommen. Insgesamt wurden rund 94,1 Millionen Aktien angedient, was etwa 60,49 Prozent des ausstehenden Grundkapitals entspricht, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Im weiteren Verlauf wird 89bio durch eine Verschmelzung eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Roche und die Aktien von 89bio werden nicht länger an der Nasdaq gehandelt.

Roche hatte im September angekündigt, das US-Unternehmen für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Das Biopharma-Unternehmen leistet laut Roche Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung von Leber- und kardiometabolischen Erkrankungen.

Das Hauptprodukt von 89bio ist Pegozafermin. Mit dem Wirkstoffkandidat würden derzeit zulassungsrelevante Studien zur Behandlung von moderater bis schwerer metabolisch-assoziierter Steatohepatitis (MASH) durchgeführt.

Roche hatte den 89bio-Aktionären 14,50 US-Dollar je Aktie in bar geboten. Darüber hinaus erhalten die Aktionäre einen nicht handelbaren, bedingten Zahlungsanspruch (Contingent Value Right, CVR) von bis zu 6,00 US-Dollar je Aktie in bar, abhängig von bestimmten Meilensteinen.

Für die Roche-Aktie geht es an der SIX am Donnerstag zeitweise um 0,17 Prozent abwärts auf 259,96 CHF.

awp-robot/hr

Basel (awp)