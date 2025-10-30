Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’302 -0.1%  SPI 17’040 0.0%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’182 0.2%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’709 0.1%  Gold 3’973 0.7%  Bitcoin 88’591 0.6%  Dollar 0.7988 -0.1%  Öl 64.5 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
KION-Aktie schwächer: Gabelstapler-Hersteller schneidet besser ab als erwartet - Höhere Nachfrage setzt sich fort
Phoenix-Mecano-Aktie schwächer: Weniger Umsatz, aber höherer Gewinn im dritten Quartal
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Investment-Tipp Scout24-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Sandoz-Aktie leichter: Biosimilars treiben Wachstum
Suche...
200.- Saxo-Deal
Milliarden-Deal 30.10.2025 09:37:36

Roche-Aktie tiefer: Übernahme von 89bio abgeschlossen - Biotech wird Tochtergesellschaft

Roche-Aktie tiefer: Übernahme von 89bio abgeschlossen - Biotech wird Tochtergesellschaft

Der Pharmakonzern hat die Übernahme von 89bio finalisiert - das US-Unternehmen wird vollständig in Roche integriert.

Roche hat alle im Rahmen des Übernahmeangebots angedienten und nicht zurückgezogenen Aktien von 89bio übernommen. Insgesamt wurden rund 94,1 Millionen Aktien angedient, was etwa 60,49 Prozent des ausstehenden Grundkapitals entspricht, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Im weiteren Verlauf wird 89bio durch eine Verschmelzung eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Roche und die Aktien von 89bio werden nicht länger an der Nasdaq gehandelt.

Roche hatte im September angekündigt, das US-Unternehmen für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Das Biopharma-Unternehmen leistet laut Roche Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung von Leber- und kardiometabolischen Erkrankungen.

Das Hauptprodukt von 89bio ist Pegozafermin. Mit dem Wirkstoffkandidat würden derzeit zulassungsrelevante Studien zur Behandlung von moderater bis schwerer metabolisch-assoziierter Steatohepatitis (MASH) durchgeführt.

Roche hatte den 89bio-Aktionären 14,50 US-Dollar je Aktie in bar geboten. Darüber hinaus erhalten die Aktionäre einen nicht handelbaren, bedingten Zahlungsanspruch (Contingent Value Right, CVR) von bis zu 6,00 US-Dollar je Aktie in bar, abhängig von bestimmten Meilensteinen.

Für die Roche-Aktie geht es an der SIX am Donnerstag zeitweise um 0,17 Prozent abwärts auf 259,96 CHF.

awp-robot/hr

Basel (awp)

Weitere Links:

Roche-Aktie in Rot: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:36 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
09:00 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
07:38 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Unterstützung getestet
29.10.25 SMI stürzt ab
29.10.25 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’823.22 19.56 S2S3VU
Short 13’094.83 13.71 U5BSSU
Short 13’580.05 8.95 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’302.30 30.10.2025 09:34:29
Long 11’736.05 18.56 SHFB5U
Long 11’507.12 13.87 BIYSFU
Long 11’008.02 8.95 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: adidas-Aktie mit Outperform
NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen uneins -- SMI und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Allzeithoch
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen
Straumann-Aktie zieht an: Konzern hält Kurs - neue Partnerschaften für Kieferorthopädie

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:43 Koreanischer Autobauer Hyundai erleidet Gewinneinbruch wegen US-Zöllen
09:42 China: Pause bei angekündigten Kontrollen auf Seltene Erden
09:42 GNW-News: CLIQ Digital zieht eigene Aktien ein
09:42 DIHK: EU muss mit China zu seltenen Erden ins Gespräch kommen
09:39 ROUNDUP 2: VW rutscht wegen Porsche in die roten Zahlen - Anleger gelassen
09:39 Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut
09:29 ROUNDUP/Puma versucht Neustart: Zu 'kommerziell' geworden - Aktie im Minus
09:25 APA ots news: Totschnig: Am Weltspartag das grüne Sparschwein füttern
09:24 Aktien Frankfurt Eröffnung: Im Plus - Viele Themen: Trump und Xi, Zahlen, EZB
09:18 Spanien: Inflation steigt überraschend über drei Prozent