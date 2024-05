Rivian nimmt sich Tesla zum Vorbild: Rivian öffnet Ladenetzwerk Adventure Network

• Rivian hat Prototyp einer neuen Ladesäule für E-Autos vorgestellt• Ladesäule mit einer grösseren Auswahl an E-Autos kompatibel• Öffnung des Rivian Adventure Network noch in diesem Jahr für alle kompatiblen Fahrzeuge

Im vergangenen Jahr hat Tesla sein Supercharger-Netzwerk für einige Autobauer geöffnet. Nun tut der US-Elektroautobauer Rivian es ihm gleich. Das Unternehmen gab kürzlich einen ersten Einblick in die neusten Entwicklungen seines Schnellladenetzwerks, darunter auch eine neue Ladesäulie, die mit einer grösseren Auswahl an E-Autos kompatibel ist. Dadurch soll es Rivian möglich sein, sein Adventure Network noch in diesem Jahr für alle anderen kompatiblen Elektrofahrzeuge zu öffnen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt.

"Rivian existiert, um zwei spezifische Bedürfnisse zu erfüllen: die Elektrifizierung unseres Transportsystems und die Unterstützung des Übergangs unseres Stromnetzes zu kohlenstofffreien Energiequellen", wird Paul Frey, Rivian-Vizepräsident für Batterie-, Lade- und Adventure-Produkte, in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. "Durch die Erweiterung des Zugangs zu unserem Rivian Adventure Network - das zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird - unterstützen wir diese beiden wichtigen Ziele und ermutigen gleichzeitig mehr Menschen, sich auf ihr nächstes Abenteuer in einem Elektrofahrzeug einzulassen."

Prototyp einer neuen Ladesäule

Rivian hat bereits einen Prototypen seiner neuen Ladesäule vorgestellt. Diese ist laut dem Tesla-Konkurrenten so konzipiert, "dass sie nahezu jedes heute in Nordamerika erhältliche Elektrofahrzeug problemlos aufladen kann." So sei die neue Säule höher und verfüge über ein längeres Kabel. Sie ermögliche es, 400- und 800-Volt-Akkus schnell aufzuladen. Daneben verfüge sie über CCS-Anschlüsse, die Fahrzeuge mit dem North American Charging Standard (NACS) mit einem zugelassenen Adapter unterstützen. Die Ladesäule verfüge ausserdem über ein grösseres Display und ein Tap-to-Pay-Terminal. So will der US-Elektroautobauer seinen Kunden eine mühelose Nutzung mit oder ohne die mobile Rivian-App ermöglichen - Rivian-Fahrern solle weiterhin ein nahtloses Authentifizierungserlebnis geboten werden.

Laut Rivian sollen ab Ende dieses Jahres alle neuen Adventure Network-Standorte mit den Ladesäulen der nächsten Generation gebaut werden, während bestehende Standorte mit neuen Ladesäulen nachgerüstet werden sollen. Wo es möglich ist, sollen Standorte mit einer anhängerfreundlichen Ladesäule gebaut werden, um auch Fahrzeugen mit Anhänger eine Lademöglichkeit zu bieten.

Redaktion finanzen.ch