Rivian setzt auf kleine E-Fahrzeuge - Startup für Mikromobilität gegründet

• Also Inc. erhält 105 Millionen US-Dollar von Eclipse Ventures• Entwicklung von E-Bikes und anderen leichten Elektrofahrzeugen• Markt für Mikromobilität ist umkämpft, viele Unternehmen kämpfen mit hohen Kosten

Ein neuer Schritt für Rivian in der Mikromobilität

Rivian, bekannt für seine elektrischen Pick-ups und SUVs, verfolgt mit der Gründung von Also Inc. eine neue Strategie im Bereich nachhaltiger Mobilität. Während das Unternehmen bislang auf grössere Fahrzeuge setzte, richtet sich das neue Startup auf die Entwicklung kleiner, elektrisch betriebener Fortbewegungsmittel aus. Laut The Street bleibt Also Inc. organisatorisch unabhängig, wobei Rivian eine Beteiligung hält und CEO RJ Scaringe den Vorsitz im Verwaltungsrat übernimmt.

Das Unternehmen betritt damit einen Markt, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Städte weltweit setzen verstärkt auf alternative Verkehrsmittel, um Emissionen zu reduzieren und den Verkehrsfluss zu verbessern. Kleinere Elektrofahrzeuge wie E-Bikes und E-Scooter spielen dabei eine zentrale Rolle.

Finanzierung und strategische Ausrichtung

Die Gründung von Also Inc. wird durch eine Investition von 105 Millionen US-Dollar von Eclipse Ventures unterstützt. Diese Kapitalzufuhr ermöglicht es dem Unternehmen, eigene Entwicklungsprozesse voranzutreiben und erste Produkte auf den Markt zu bringen. Die Entscheidung, Mikromobilität als neues Geschäftsfeld zu erschliessen, basiert auf der wachsenden Nachfrage nach kompakten, nachhaltigen Transportlösungen. Während Rivian weiterhin grössere Elektrofahrzeuge entwickelt, soll Also Inc. vor allem auf flexible, kosteneffiziente Alternativen für den städtischen Raum setzen.

Geplante Produkte und Markteinführung

Laut The Verge arbeitet Also Inc. an einem elektrisch betriebenen Fahrzeug, das in seiner Konstruktion an ein Fahrrad erinnert. Die Markteinführung ist für 2026 in den USA und Europa geplant, mit späterer Expansion in Asien und Südamerika. Technische Details wurden bislang nicht veröffentlicht, doch Branchenkenner gehen davon aus, dass eine modulare Plattform zum Einsatz kommt, die verschiedene Fahrzeugkonzepte ermöglicht. Die zunehmende Bedeutung der Mikromobilität erfordert innovative Konzepte, die sowohl effizient als auch erschwinglich sind. Also Inc. könnte mit neuen Entwicklungen dazu beitragen, den Wandel hin zu emissionsfreier Mobilität zu beschleunigen.

Herausforderungen und Wettbewerb

Der Markt für Mikromobilität bietet Chancen, stellt Unternehmen jedoch auch vor Herausforderungen. Anbieter wie VanMoof, Bird und Lime mussten in der Vergangenheit hohe Betriebskosten und regulatorische Hürden bewältigen. Die Erfahrung von Rivian im Bereich Elektromobilität könnte sich in diesem Umfeld als Vorteil erweisen. Laut Reuters hat das Unternehmen bewiesen, dass es langlebige und innovative Fahrzeuge entwickeln kann. Mit einer gezielten Diversifizierung in kleinere Fahrzeugsegmente könnte Also Inc. langfristig dazu beitragen, nachhaltige Transportlösungen weiter voranzutreiben.

