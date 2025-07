Renault-Aktie tiefer: Renault bestellt nach Abgang von Luca de Meo neuen Chef auf Dauer

François Provost übernehme das Amt an diesem Donnerstag, teilte der Konzern am Mittwochabend mit. Die Amtszeit betrage vier Jahre. Er sei bereits seit 23 Jahren für die Gruppe in verschiedenen Positionen tätig. Nach dem Wechsel von Luca de Meo an die Kering-Spitze hatte zunächst Renault -Finanzchef Duncan Minto den Autobauer vorübergehend geleitet.

Im Pariser Handel geht es für die Renault-Aktie zeitweise um 1,66 Prozent abwärts auf 32,65 Euro.

BOULOGNE-BILLANCOURT (awp international)