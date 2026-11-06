Riot Platforms: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Riot Platforms hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.00 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 115.14 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.64 Prozent auf 272.11 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 239.44 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch