Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im SPI

Zum Handelsschluss legte der SPI im SIX-Handel um 0.64 Prozent auf 17’117.19 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.130 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.725 Prozent auf 17’132.30 Punkte an der Kurstafel, nach 17’008.91 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 17’076.67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17’142.51 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 3.24 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 02.09.2025, einen Wert von 16’737.89 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2025, den Wert von 16’625.34 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 02.10.2024, einen Wert von 16’170.88 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10.30 Prozent zu. 17’386.61 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14’361.69 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 16.85 Prozent auf 12.76 CHF), SHL Telemedicine (+ 15.00 Prozent auf 1.04 CHF), VAT (+ 9.88 Prozent auf 356.00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6.53 Prozent auf 27.74 CHF) und INTERROLL (+ 6.39 Prozent auf 2’580.00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Rieter (-31.90 Prozent auf 4.12 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-11.92 Prozent auf 1.33 CHF), Xlife Sciences (-9.09 Prozent auf 19.00 CHF), Evolva (-8.22 Prozent auf 0.92 CHF) und BioVersys (-7.59 Prozent auf 28.00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 4’325’327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 231.603 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.00 erwartet. Mit 9.88 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch