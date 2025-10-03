Wie viel Gewinn ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Anzeige

Chainlink notierte am 02.10.2022 bei 7.142 USD. Bei einem Investment von 100 USD in LINK vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 14.00 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 22.75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 318.52 USD wert. Mit einer Performance von +218.52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 10.24 USD. Am 15.12.2024 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 29.48 USD.

Redaktion finanzen.net