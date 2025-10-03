|LINK-Investment
|
03.10.2025 19:43:08
Wie viel Gewinn ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Bei einem frühen Einstieg in Chainlink hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Chainlink notierte am 02.10.2022 bei 7.142 USD. Bei einem Investment von 100 USD in LINK vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 14.00 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 22.75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 318.52 USD wert. Mit einer Performance von +218.52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 10.24 USD. Am 15.12.2024 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 29.48 USD.
Redaktion finanzen.net
