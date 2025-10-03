SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0.000016 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 61’462’815.00 SHIBA INU. Mit dem SHIB-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.000013 USD), wäre das Investment nun 776.28 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 22.37 Prozent eingebüsst.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SHIB am 22.06.2025 bei 0.000011 USD. Am 04.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.000033 USD.

Redaktion finanzen.net