Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’175 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’144 -1.6%  Bitcoin 49’543 -0.9%  Dollar 0.7739 -0.1%  Öl 71.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Tesla11448018
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategy-Aktie fester: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Übernahmegerüchte lassen PayPal-Aktie klettern: Experten sehen enorme Unterbewertung
Bayer-Aktie schwächer: Bayer klagt wegen Werbeaussagen gegen Johnson & Johnson
Coinbase, Block & Co. unter Druck: Krypto-Aktien fallen - warum Strategy dennoch unbeirrt Bitcoin nachkauft
AMC-Aktie zieht an: Meme-Unternehmen steigert Umsatz
Suche...

Revolve Grou a Aktie 43999710 / US76156B1070

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 00:11:44

Revolve Group, Inc. Q4 Income Rises

Revolve Grou a
25.86 USD 6.40%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Revolve Group, Inc. (RVLV) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $18.55 million, or $0.26 per share. This compares with $12.33 million, or $0.17 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.4% to $324.37 million from $293.72 million last year.

Revolve Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $18.55 Mln. vs. $12.33 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.17 last year. -Revenue: $324.37 Mln vs. $293.72 Mln last year.