Revolve Grou a Aktie 43999710 / US76156B1070
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.02.2026 00:11:44
Revolve Group, Inc. Q4 Income Rises
(RTTNews) - Revolve Group, Inc. (RVLV) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $18.55 million, or $0.26 per share. This compares with $12.33 million, or $0.17 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.4% to $324.37 million from $293.72 million last year.
Revolve Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.55 Mln. vs. $12.33 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.17 last year. -Revenue: $324.37 Mln vs. $293.72 Mln last year.
Nachrichten zu Revolve Group Inc Registered Shs -A-
|
23.02.26
|Ausblick: Revolve Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Revolve Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Revolve Group A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)