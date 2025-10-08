Relief Therapeutics-Aktie: Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma

Das neue Unternehmen soll unter dem Namen MindMaze Therapeutics firmieren und an der SIX kotiert sein, wie aus einem Communiqué vom Mittwoch hervorgeht.

Der Zusammenschluss sollte im Dezember 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der nötigen Genehmigungen. Das neu entstandene Unternehmen sieht sich als KI-basiertes Health-Tech-Unternehmen, das als globaler Anbieter von evidenzbasierten neurotherapeutischen Lösungen für neurologische Erkrankungen auftritt.

Die Transaktion sieht für Relief eine Aktienbewertung von 100 Millionen Franken vor, was einem Aufschlag auf die aktuelle Marktkapitalisierung entspräche, und 1 Milliarde Franken für NeuroX.

Gemäss den Vertragsbedingungen werden die Aktionäre von NeuroX alle ihre NeuroX-Aktien in Relief einbringen und dafür neu ausgegebene, an der SIX kotierte Relief-Aktien im festen Umtauschverhältnis von 140 Relief-Aktien pro NeuroX-Aktie erhalten. Hierfür werde Relief 140 Millionen neue Stammaktien ausgeben, um NeuroX zu erwerben.

Genf/Lausanne (awp)