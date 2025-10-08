Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’603 -0.2%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 4’024 1.0%  Bitcoin 97’419 0.4%  Dollar 0.8016 0.4%  Öl 66.0 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis steigt über 4'000 Dollar - Anleger flüchten in den sicheren Hafen
Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie
Relief Therapeutics-Aktie: Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
US-Dollar gewinnt zu Euro und Franken - Das sind die Gründe
Suche...

RELIEF THERAPEUTICS Aktie 114879223 / US7595JP1063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Communiqué veröffentlicht 08.10.2025 08:06:00

Relief Therapeutics-Aktie: Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma

Relief Therapeutics-Aktie: Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma

Relief Therapeutics Holding AG und NeuroX, Nachfolger von MindMaze, haben eine endgültige Fusions-Vereinbarung unterzeichnet.

Das neue Unternehmen soll unter dem Namen MindMaze Therapeutics firmieren und an der SIX kotiert sein, wie aus einem Communiqué vom Mittwoch hervorgeht.

Der Zusammenschluss sollte im Dezember 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der nötigen Genehmigungen. Das neu entstandene Unternehmen sieht sich als KI-basiertes Health-Tech-Unternehmen, das als globaler Anbieter von evidenzbasierten neurotherapeutischen Lösungen für neurologische Erkrankungen auftritt.

Die Transaktion sieht für Relief eine Aktienbewertung von 100 Millionen Franken vor, was einem Aufschlag auf die aktuelle Marktkapitalisierung entspräche, und 1 Milliarde Franken für NeuroX.

Gemäss den Vertragsbedingungen werden die Aktionäre von NeuroX alle ihre NeuroX-Aktien in Relief einbringen und dafür neu ausgegebene, an der SIX kotierte Relief-Aktien im festen Umtauschverhältnis von 140 Relief-Aktien pro NeuroX-Aktie erhalten. Hierfür werde Relief 140 Millionen neue Stammaktien ausgeben, um NeuroX zu erwerben.

Genf/Lausanne (awp)

Weitere Links:

Relief-Aktie verliert deutlich: FDA erteilt QIDP-Antrag für RLF-TD011 eine Absage

Bildquelle: somchaij / Shutterstock.com

Nachrichten zu RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten