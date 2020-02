Reich beschenkt: Elon Musk zieht für Tesla die Spendierhosen an

Elon Musk setzt weiterhin auf Tesla und machte seinem Unternehmen passend zum Valentinstag ein teures Geschenk.

• Musk kaufte mehrere tausend Tesla-Aktien• Neben Musk setzen auch andere Vorstandsmitglieder auf Tesla• Tesla ist mehr Wert als Volkswagen und General Motors zusammen

Musk kauft Tesla Aktien im Wert von zehn Millionen US-Dollar

Elon Musk machte dem Elektroautohersteller Tesla am Valentinstag ein ungewöhnliches und kostspieliges Geschenk. Der Tesla-CEO kaufte am 14.02.2020 13'037 Tesla-Aktien im Wert von rund 10 Millionen US-Dollar, so Bloomberg mit Verweis auf einen Antrag bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Der Preis einer einzelnen Aktie soll zum Zeitpunkt des Kaufs durchschnittlich bei 767 US-Dollar gelegen haben.

Mit dem Kauf der Aktien erhöhte Musk seine Firmenanteile an Tesla auf 18,5 Prozent beziehungsweise 34,1 Millionen US-Dollar.

Tesla ist mehr wert als General Motors, Volkswagen und Fiat Chrysler zusammen

Tesla veröffentlichte in seinem SEC-Antrag, dass das Unternehmen seine kürzlich im Rahmen einer Kapitalerhöhung angebotenen neuen Aktien platziert hat. Demnach nahm der E-Autohersteller damit rund 2,31 Milliarden US-Dollar ein, davon steuerte Musk 10 Millionen bei. Auch andere Vorstandsmitglieder setzten laut der Nasdaq am Valentinstag auf Tesla-Aktien: Larry Ellison kaufte beispielsweise wie angekündigt 1'250 Aktien und hält nun Firmenanteile im Wert von rund drei Millionen US-Dollar.

An der Börse ist Teslas Marktwert laut Bloomberg inzwischen höher als der von General Motors, Volkswagen und Fiat Chrysler zusammen. Seit Musks Aktienkauf legten die Aktienpreise weiter zu, eine Tesla-Aktie liegt nun bei rund 899 US-Dollar (Stand 21.02.2020).

Redaktion finanzen.ch