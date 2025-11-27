Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’832 0.1%  SPI 17’640 0.1%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’768 0.2%  Euro 0.9334 0.1%  EStoxx50 5’653 0.0%  Gold 4’158 -0.1%  Bitcoin 73’753 1.4%  Dollar 0.8051 0.1%  Öl 63.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539Holcim1221405Swiss Re12688156
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
SIX gibt Börsenlizenz für Digitalbörse SDX auf
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Deutsche Börse-Aktie zieht an: Interesse an Fondsvertriebsspezialist Allfunds
Deutsche Bank-Aktie wenig verändert: FSB reduziert Einschätzung des systemischen Risikos
Suche...
Plus500 Depot
27.11.2025 20:24:36

Realstone RSF im ersten Halbjahr mit stabilem Gesamtvermögen

Lausanne (awp) - Der Immobilienfonds Realstone RSF hat das Nettoergebnis im ersten Halbjahr 2025/26 deutlich gesteigert. Dazu beigeträgen hätten die erfolgreiche Vermarktung der im vergangenen Jahr fertiggestellten Objekte sowie ein Rückgang der Leerstände, teilte der Fonds am Donnerstag mit.

Insgesamt erhöhte sich das Nettoergebnis um 22,5 Prozent auf 25,7 Millionen Franken, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Das Nettoergebnis pro Anteil belief sich auf 1,72 Franken, was einem Plus von 10,2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.

Der Fonds übernahm im Berichtszeitraum drei Immobilien, darunter zwei Wohnmobilen und eine gemischt genutzte Immobilie. Gleichzeitig konnte er zwei Gewerbeimmobilien sowie 23 Stockwerkeigentumsanteile verkaufen. Das Gesamtvermögen des Fonds lag per Ende September mit 2,68 Milliarden Franken um 7,5 Prozent höher als noch im Vorjahr.

Der Nettoinventarwert (NAV) belief sich per Ende September 2025 auf 125,08 pro Anteil. Die Anlagerendite über 6 Monate betrug laut den Angaben 1,13 Prozent.

tp/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:05 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
11:05 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
10:20 UBS Logo UBS KeyInvest: Guru-Investoren – Helden der Wall Street/UniCredit – Ehrgeizige Pläne
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’364.82 19.43 NTUBSU
Short 13’640.96 13.79 SRNBXU
Short 14’126.22 9.00 BFES1U
SMI-Kurs: 12’831.85 27.11.2025 17:30:00
Long 12’304.91 19.43 S5YBIU
Long 12’043.36 13.94 SZ8B6U
Long 11’519.94 8.94 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Aktien von BYD, Alibaba und Baidu verlieren: US-Pentagon warnt vor militärischen Verflechtungen
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. höhere Einstufung: Jetzt Buy
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
NVIDIA-Aktie als KI-Branchenprimus - Microsofts AI-Chef warnt vor Extrem-Szenarien
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
Grosse Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien: Cathie Wood baut KI-Strategie um:

Top-Rankings

3. Quartal 2025: So hat Jeremy Grantham investiert
Einblicke ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Die 20 grössten Banken Europas
Das sind die 20 grössten Banken Europas.
Bildquelle: Markus Pfaff / Shutterstock.com
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
20:46 Migration: Merz verbittet sich 'Ermahnungen' der USA
20:46 Selenskyj deutet Spitzentreffen an
20:34 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 228 Euro
19:36 ROUNDUP/Putin: Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen
19:15 ROUNDUP: Deutsche Börse bietet Milliarden für Fondsplattform Allfunds
20:08 Delivery Hero-Aktie gesucht: Großaktionäre fordern strategische Überprüfung
18:35 POLITIK/Staatsanwaltschaft: Fünf ukrainische Kriegsgefangene getötet
18:34 KORREKTUR/ROUNDUP: Koalitionsausschuss sucht nach Lösung im Rentenstreit
18:34 WDH/KORREKTUR: Koalitionsausschuss sucht nach Lösung im Rentenstreit
18:33 KORREKTUR: Koalitionsausschuss sucht nach Lösung im Rentenstreit