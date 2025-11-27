|
Realstone RSF im ersten Halbjahr mit stabilem Gesamtvermögen
Lausanne (awp) - Der Immobilienfonds Realstone RSF hat das Nettoergebnis im ersten Halbjahr 2025/26 deutlich gesteigert. Dazu beigeträgen hätten die erfolgreiche Vermarktung der im vergangenen Jahr fertiggestellten Objekte sowie ein Rückgang der Leerstände, teilte der Fonds am Donnerstag mit.
Insgesamt erhöhte sich das Nettoergebnis um 22,5 Prozent auf 25,7 Millionen Franken, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Das Nettoergebnis pro Anteil belief sich auf 1,72 Franken, was einem Plus von 10,2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.
Der Fonds übernahm im Berichtszeitraum drei Immobilien, darunter zwei Wohnmobilen und eine gemischt genutzte Immobilie. Gleichzeitig konnte er zwei Gewerbeimmobilien sowie 23 Stockwerkeigentumsanteile verkaufen. Das Gesamtvermögen des Fonds lag per Ende September mit 2,68 Milliarden Franken um 7,5 Prozent höher als noch im Vorjahr.
Der Nettoinventarwert (NAV) belief sich per Ende September 2025 auf 125,08 pro Anteil. Die Anlagerendite über 6 Monate betrug laut den Angaben 1,13 Prozent.
