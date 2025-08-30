Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’448 0.9%  Bitcoin 86’766 -3.8%  Dollar 0.8005 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
August 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Urlaub und auf Reisen: Mit diesen Tipps wird das Smartphone zum perfekten Reisebegleiter
Vom Fondsmanager zum Superreichen: Ray Dalios Werdegang
Ethereum staken: So geht's
Swatch-Chef: "Going Private" nicht möglich - auch wenn Börsenrückzug Vorteile hätte
Suche...
Investorenlegende 30.08.2025 03:50:29

Vom Fondsmanager zum Superreichen: Ray Dalios Werdegang

Vom Fondsmanager zum Superreichen: Ray Dalios Werdegang

Der Gründer des Hedgefondsunternehmens Bridgewater Associates wird unter den 100 reichsten Menschen der Welt gehandelt.

• Bereits als Junge faszinierten Dalio Aktien
• 1975 gründete er Bridgewater Associates
• Vermögen des Hedgefondsmanager im August 2025 auf 14 Milliarden US-Dollar geschätzt

Erster Aktienkauf mit zwölf Jahren

Der US-amerikanische Finanzunternehmer Ray Dalio hatte bereits in jungem Alter Interesse an Finanzmärkten: Als er im Alter von zwölf Jahren auf einem Golfplatz als Caddie arbeitete, sparte er sein Geld und kaufte sich die einzige Aktie, deren Firmennamen er kannte und die unter fünf US-Dollar gehandelt wurde. Dass bereits dieses frühe Investment erfolgreich sein würde, lag Dalio zufolge nicht etwa an seiner präzisen Vorhersage oder Fundamentalanalyse, sondern war schlichtweg Glück: Die in finanzielle Schwierigkeiten geratene Northeast Airlines wurde wenig später übernommen, wodurch sich der Aktienkurs erholte. Nach seiner Schulausbildung besuchte er unter anderem die Harvard-Universität, die er 1973 mit dem Master of Business Administration abschloss.

Grosse Erfolge als Hedgefondsmanager

1975 gründete er das Investmentunternehmen Bridgewater Associates in seiner Wohnung in New York City. Das Unternehmen bot zunächst Beratungsdienstleistungen an, später verschob sich der Schwerpunkt weiter zur Vermögensverwaltung. So konnte Bridgewater einige institutionelle Anleger als Kunden gewinnen: Den Beginn machte die Weltbank, welche Bridgewater 1985 eine Summe von fünf Millionen US-Dollar anvertraute. Später entwickelte sich Bridgewater zum grössten Hedgefonds der Welt und bestand erfolgreich auch herausfordernde Zeiten an den Finanzmärkten wie etwa die Wirtschaftskrise 2008/2009 oder die Corona-Pandemie 2020, deren Auswirkungen Dalio früh einzuschätzen vermochte.

Prinzipien und Vorhersagen

Dalio befolgt einen strikten Katalog selbst entwickelter sogenannter "Prinzipien": Dalio sieht die Realität als das direkte Ergebnis von Ursache-Wirkungs-Beziehungen, gute Zusammenarbeit mit anderen Menschen ist für ihn eine wesentliche Voraussetzung für Erfolg und er sieht das Leben als eine Reise, auf der man seine persönliche Natur entdeckt. Diesen Prinzipien schreibt Dalio einen massgeblichen Anteil an seinem wirtschaftlichen Erfolg zu. In seinen mittlerweile zahlreichen Büchern geht er vertieft nicht nur auf diese Prinzipien ein, sondern verbreitet auch seine Zukunftsvisionen: In einem 2021 veröffentlichten Buch erklärte Dalio beispielsweise, dass die Vereinigten Staaten mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent in den nächsten Jahren einen Bürgerkrieg erleben werden. Grund dafür seien Inflation und reduzierter internationaler Einfluss der Vereinigten Staaten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Ray Dalio zur US-Wirtschaft: Ohne Reform droht fiskales Desaster
Ray Dalio warnt: Amerikas Wirtschaft ist gefährdet

Bildquelle: Anja Niedringhaus/AP,CNBC/Getty Images
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

29.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
29.08.25 Logo WHS Corsair Gaming Aktienanalyse - Starke Performance und neue Maßstäbe im PC-Markt
29.08.25 Marktüberblick: Fielmann-Aktie unter Druck
29.08.25 SMI tritt auf der Stelle
29.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Widerstände überboten
28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
28.08.25 Renditeoptimierung in Seitwärtsphasen: Reverse Convertible mit kurzer Laufzeit auf KI-Aktien
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’701.60 19.68 ISSMNU
Short 12’978.83 13.41 B0CSEU
Short 13’426.71 8.97 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’187.58 29.08.2025 17:30:41
Long 11’678.91 19.37 SHFB5U
Long 11’393.55 13.26 BK5S8U
Long 10’897.34 8.65 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Galenica am 29.08.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
August 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Vormittag zu
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Tiefenrausch
Marvell-Aktie im freien Fall: Rekordumsatz kann nicht überzeugen - KI-Hype fehlt
RENK-Aktie zieht an: Triton trennt sich von verbliebenen RENK-Titeln
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag im Ausverkauf
RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen
SoftwareONE-Aktie tiefrot: SoftwareONE plant nach Umsatzverlust wieder Wachstum
Rückgänge am Krypto-Markt: So notieren Bitcoin und Ethereum heute Vormittag

Top-Rankings

August 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}