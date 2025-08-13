|
qbeyond (ex QSC) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
qbeyond (ex QSC) präsentierte in der am 11.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 44.4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 47.3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
