Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 14:07:52
ProLogis Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - ProLogis (PLD) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $815.734 million, or $0.86 per share. This compares with $762.897 million, or $0.82 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $2.387 billion from $2.213 billion last year.
ProLogis earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $815.734 Mln. vs. $762.897 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.82 last year. -Revenue: $2.387 Bln vs. $2.213 Bln last year.
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Prologis Inc.
|
14.10.26
|S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prologis von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
14.10.26
|Ausblick: Prologis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
12.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
09.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
08.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
07.10.26
|S&P 500-Wert Prologis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prologis von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Prologis Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: SMI verteidigt Gewinne -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Verlusten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.