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23.03.2026 04:28:48

Poste Italiane Reportedly Launches EUR 10.8 Bln Takeover Bid For Telecom Italia

TIM
0.56 EUR -5.49%
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(RTTNews) - Poste Italiane has launched a full takeover bid for Telecom Italia, following approval by its board of directors. The offer is valued at approximately 10.8 billion euros or $12.5 billion and is expected to be completed by the end of 2026, according to several media reports.

Under the terms of the bid, Telecom Italia shareholders will reportedly receive 0.167 euros in cash and 0.0218 newly issued Poste Italiane shares for each share tendered. This values Telecom Italia shares at 0.635 euros each, representing a 9.01% premium to the company's closing price on March 20.

Telecom Italia S.p.A. on the OTC Markets closed at $0.6500 on March 20, 2026, down $0.0300 or 4.41%.

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Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

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SMI-Kurs: 12’320.99 20.03.2026 17:30:20
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Long 11’068.48 8.84 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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