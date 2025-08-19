|"Review for Upgrade"
|
19.08.2025 09:36:00
Peach Property-Aktie in Grün: Moody's prüft mögliche Heraufstufung
Die Ratingagentur Moody's signalisiert eine mögliche Hochstufung von Peach Property.
Als Grund für den Meinungsumschwung nennt Moody's am Montag die zuletzt gemeldete Unterzeichnung eines neuen langfristigen gesicherten Finanzierungsvertrags. Dieser ermögliche unter anderem die Rückzahlung einer im November 2025 fälligen Anleihe.
Moody's prüfe nun, ob die Transaktionen wie geplant umgesetzt werden könne und die operative Performance die Kreditqualität nachhaltig unterstütze. Vor wenigen Tagen hatte bereits Fitch eine Hochstufung von Peach Property in Aussicht gestellt.An der SIX zeigt sich die Peach Property-Aktie zeitweise 0,4 Prozent höher bei 6,6 Franken.
ra/rw
Zürich (awp)
