|Klamme Finanzen
|
14.08.2025 16:29:06
Peach Property-Aktie steigt deutlich: Bilanztransformation mit Neufinanzierung abgeschlossen
Peach Property hat eine neue besicherte Finanzierung mit Fonds von 410 Millionen Euro sowie eine Kreditlinie von 30 Millionen erhalten.
Die Fonds werden von Castlelake verwaltet, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Laufzeit beträgt drei Jahre mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr.
Mit den neuen Mitteln werden laut den Angaben rund 310 Millionen Euro bestehende Kredite vorzeitig abgelöst. Die verbleibenden 100 Millionen würden für die vollständige Rückzahlung einer im November 2025 fälligen Unternehmensanleihe verwendet.
Damit sei die 2024 gestartete Bilanztransformation der Gruppe abgeschlossen und das Fälligkeitsprofil klar verlängert worden, heisst es. Laut Firmenchef Gerald Klinck steht Peach Property damit "auf einem soliden, nachhaltigen Fundament". Das Unternehmen könne sich nun auf die Performance des strategischen Portfolios sowie den Abverkauf des nicht strategischen Portfolios konzentrieren.
Die Peach Property-Aktie zeigt sich im Handel an der SIX zeitweise 10,29 Prozent stärker bei 6,75 Franken.
ls/ra
Zürich (awp)
