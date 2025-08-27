|Kurse + Charts + Realtime
|PayPal-Panne
|
27.08.2025 13:38:00
PayPal-Aktie in Rot: Lastschriften in Milliardenhöhe gestoppt
Beim US-Zahlungsdienstleister PayPal sind Sicherheitssysteme ausgefallen, die betrügerische Lastschriften herausfiltern sollen.
Der Vorfall wurde vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) bestätigt. In den vergangenen Tagen sei es "zu Vorfällen mittels unberechtigter Lastschriften von PayPal gegenüber verschiedenen Kreditinstituten gekommen", sagte der Verband. "Diese Vorfälle hatten erhebliche Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr in ganz Europa und insbesondere auch in Deutschland. Dies war am vergangenen Montag für einige Stunden auch für Kundinnen und Kunden von Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe zu spüren."
Betroffen sind von dem Vorfall vor allem Händler, die ihr Geld mit legitimen Lastschriften verspätet erhalten. PayPal-Kunden sollten ihr PayPal-Konto auf unberechtigte Abbuchungen überprüfen, empfahlen Verbraucherschützer.
Kriminelle fälschen Lastschriften
Kriminelle versuchen immer wieder, Banken und Finanzdienstleister wie PayPal auszutricksen und mit gefälschten Lastschriften Geld von Bankkonten ihrer Opfer zu erbeuten. Das PayPal-Sicherheitssystem, das diese Betrugsversuche erkennen und herausfiltern soll, ist nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" Ende vergangener Woche "offenbar komplett oder grösstenteils ausgefallen". Dadurch habe PayPal offenbar ungeprüft sämtliche Lastschriften bei den Banken eingereicht.
In der Mitteilung des DSGV heisst es weiter. PayPal habe die Störungen im Geschäftsbetrieb eingeräumt und versichert, dass das Problem mittlerweile behoben sei. "Der Zahlungsverkehr von und zu PayPal läuft auf Seiten der Sparkassen-Finanzgruppe seit Dienstagmorgen wieder normal, steht aber weiter unter Beobachtung."
PayPal: Problem wurde behoben
Eine Sprecherin von PayPal bestätigte der dpa, dass es Probleme gegeben habe, die aber inzwischen behoben seien: "PayPal hatte eine vorübergehende Serviceunterbrechung, die bestimmte Transaktionen unserer Bankpartner und möglicherweise deren Kunden beeinträchtigte. Wir haben die Ursache schnell identifiziert und arbeiten eng mit unseren Bankpartnern zusammen, um sicherzustellen, dass alle Konten aktualisiert wurden." Auf der Hilfe-Seite von PayPal steht mittlerweile der Hinweis: "Am Wochenende kam es zu einer vorübergehenden Dienstunterbrechung, die dazu führte, dass sich Transaktionen für eine kleine Anzahl von Konten verzögerten. Inzwischen wurde das Problem behoben."
Die Aufsichtsbehörden seien ebenfalls über die Vorfälle bei PayPal informiert, sagte ein DSGV-Sprecher. Da PayPal seinen Europasitz in Luxemburg hat, ist für das Unternehmen nicht die Deutsche Bankenaufsicht Bafin zuständig, sondern die luxemburgischen Behörden.
PayPal ist der mit Abstand wichtigste Online-Zahlungsdienst auf dem deutschen Markt mit einem Anteil von etwa knapp 30 Prozent bei Online-Einkäufen.
Die PayPal-Aktie gibt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 2,37 Prozent auf 68,52 US-Dollar nach.
/chd/DP/mis
DREILINDEN (awp international)
