05.12.2025 18:29:45
Parsons Shares Plunge 26% Despite Securing Defense Contract
(RTTNews) - Parsons Corp. (PSN) is down 25.73 percent, falling $21.73 to $62.73 on Friday, despite announcing it has been selected by the Defense Threat Reduction Agency as an awardee for the CTRIC IV contract. The $3.5 billion IDIQ contract, spanning up to ten years, supports global efforts to reduce threats from weapons of mass destruction and enhance partner-nation security capabilities.
Parsons is currently trading at $62.73 versus a previous close of $84.46. The stock opened at $67.00 and has moved between $62.33 and $68.75 so far today, with trading volume at 6,027,497 shares.
The company's 52-week range is $54.56 to $99.53.
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter", strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
