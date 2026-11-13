OptimizeRx legte Quartalsergebnis vor

OptimizeRx hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.06 USD. Im letzten Jahr hatte OptimizeRx einen Gewinn von 0.040 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat OptimizeRx im vergangenen Quartal 21.6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OptimizeRx 26.1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch