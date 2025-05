Optimismus in New York: NASDAQ 100 steigt mittags

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.38 Prozent stärker bei 21’447.98 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.702 Prozent auf 21’217.31 Punkte an der Kurstafel, nach 21’367.37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 21’215.31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21’459.57 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 1.47 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 21.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17’808.30 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.02.2025, bei 21’614.08 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 21.05.2024, bei 18’713.80 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 2.25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’542.20 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 4.75 Prozent auf 173.18 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4.67 Prozent auf 171.64 USD), Arm (+ 2.57 Prozent auf 134.41 USD), AppLovin A (+ 2.16 Prozent auf 370.90 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1.93 Prozent auf 115.70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Palo Alto Networks (-5.43 Prozent auf 183.92 USD), Align Technology (-3.17 Prozent auf 176.79 USD), Lucid (-2.87 Prozent auf 2.88 USD), The Kraft Heinz Company (-2.76 Prozent auf 27.13 USD) und Enphase Energy (-2.51 Prozent auf 47.81 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14’548’404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 3.011 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die JDcom-Aktie hat mit 7.51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

