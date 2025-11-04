Oerlikon mit Wechseln in der Konzernleitung

Pfäffikon SZ (awp) - Beim Industriekonzern Oerlikon kommt es zu Wechseln in der Konzernleitung: Marco Freidl wird neuer Finanzchef, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Er übernimmt damit die Rolle von Markus Richter, der das Unternehmen verlässt.

Freidl ist derzeit Verantwortlicher für Strategie, Business-Entwicklung und M&A bei Oerlikon. Der Schweizer arbeitet seit 2018 für den Konzern.

Zudem wird Andreas Weiss in seiner aktuellen Funktion als General Counsel und Corporate Secretary nach dem im vierten Quartal erwarteten Abschluss der Veräusserung von Barmag an Rieter beitreten. Gleichzeitig werde Barmag-Chef Georg Stausberg aus der Konzernleitung von Oerlikon ausscheiden und zu Rieter wechseln, hiess es weiter.

Die Konzernleitung wird künftig aus Executive Chairman Michael Süss, COO Dirk Linzmeier, CFO Marco Freidl, CHRO Anna Ryzhova und General Counsel Andreas Weiss bestehen.

jb/sc