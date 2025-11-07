|"Surface Two"
|
07.11.2025 16:44:37
Oerlikon-Aktie fester: Auftrag zur Lieferung für Thermospritzsystem
Der Industriekonzern Oerlikon liefert sein thermisches Spritzsystem "Surface Two" an das schottische Unternehmen ATL Turbine Services.
Das neue System sei vollständig in die Produktionsumgebung von ATL integriert worden und unterstütze sowohl die Aufarbeitung als auch die Beschichtung neuer Komponenten. ATL mit Sitz in Dundee ist auf Beschichtungslösungen für Turbinenkomponenten in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Energie und Industrie spezialisiert. Über finanzielle Einzelheiten wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.
Im Schweizer Handel gewinnt die Oerlikon-Aktie zeitweise 0,92 Prozent auf 3,02 Franken.
tp/hr
Wohlen (awp)
