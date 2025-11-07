Oerlikon-Aktie fester: Auftrag zur Lieferung für Thermospritzsystem

Das von Oerlikon Metco entwickelte System eigne sich "ideal" für den Fokus von ATL auf die Wartung mittelgrosser bis grosser Turbinenteile, teilte das Zürcher Unternehmen am Freitag mit.

Das neue System sei vollständig in die Produktionsumgebung von ATL integriert worden und unterstütze sowohl die Aufarbeitung als auch die Beschichtung neuer Komponenten. ATL mit Sitz in Dundee ist auf Beschichtungslösungen für Turbinenkomponenten in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Energie und Industrie spezialisiert. Über finanzielle Einzelheiten wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

Im Schweizer Handel gewinnt die Oerlikon-Aktie zeitweise 0,92 Prozent auf 3,02 Franken.

tp/hr

Wohlen (awp)