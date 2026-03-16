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16.03.2026 09:34:18
OCI Global FY25 Total Operations Adj. EBITDA Declines
(RTTNews) - OCI Global (OCI.AS) reported fiscal 2025 net profit to shareholders of $183.7 million compared to $4.98 billion, prior year. Profit per share was $0.871 compared to $23.530. Total operations adjusted EBITDA was $122 million compared to $826 million. Total operations adjusted loss per share was $0.159 compared to a loss of $0.056. Continuing Operations adjusted EBITDA was $46 million compared to a loss of $32 million in the prior year.
Fiscal 2025 Total Operations revenue was $1.61 billion compared to $4.08 billion. Continuing Operations revenue was $1.09 billion, an 11% improvement from last year.
For the second half, OCI reported Continuing Operations adjusted EBITDA of $45 million compared to a loss of $39 million. Continuing Operations revenue was $519 million, an 11% increase from prior year.
OCI Global shares are trading at 3.64 euros, down 2.93%.
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
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