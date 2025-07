NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

Letztendlich ging der S&P 500 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 6’305.60 Punkten aus dem Montagshandel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 48.974 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.150 Prozent auf 6’306.21 Punkte an der Kurstafel, nach 6’296.79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 6’303.79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’336.08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’967.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’158.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’505.00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 7.45 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’336.08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Verizon (+ 4.04 Prozent auf 42.49 USD), The Hershey (+ 3.19 Prozent auf 176.75 USD), Ross Stores (+ 3.14 Prozent auf 134.02 USD), Deckers Outdoor (+ 3.13 Prozent auf 105.10 USD) und Tapestry (+ 2.89 Prozent auf 106.41 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Expand Energy (-8.50 Prozent auf 99.41 USD), Coterra Energy (-5.33 Prozent auf 23.09 USD), United Rentals (-3.72 Prozent auf 778.02 USD), Molina Healthcare (-3.57 Prozent auf 176.44 USD) und ONEOK (-3.51 Prozent auf 80.38 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 28’995’957 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.613 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

