NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel zum Handelsende 0.49 Prozent auf 6’299.19 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 48.790 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.103 Prozent auf 6’336.47 Punkte an der Kurstafel, nach 6’329.94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6’289.37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’346.00 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’279.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’650.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’186.33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7.34 Prozent aufwärts. Bei 6’427.02 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Palantir (+ 7.85 Prozent auf 173.27 USD), Leidos (+ 7.45 Prozent auf 172.94 USD), Broadridge Financial Solutions (+ 6.79) Prozent auf 265.33 USD), Advance Auto Parts (+ 6.65 Prozent auf 57.09 USD) und Archer Daniels Midland (+ 6.00 Prozent auf 57.62 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Gartner (-27.55 Prozent auf 243.93 USD), Vertex Pharmaceuticals (-20.60 Prozent auf 374.98 USD), Organon Company (-13.13 Prozent auf 8.40 USD), TransDigm Group (-11.94 Prozent auf 1’416.94 USD) und Zebra Technologies (-11.35 Prozent auf 302.60 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’286’659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.800 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

